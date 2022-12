Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?

Стало известно, из-за чего полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг пропустил матч 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Сенегала (3:0).

У 27-летнего англичанина в Лондоне ограбили дом, пока он играл на ЧМ-2022 в Катаре. Известно, что ограбление произошло вечером 3 декабря, за день до игры Англии против Сенегала.

Стерлинг решил экстренно вылететь из Катара в Лондон, чтобы побывать на месте событий и встретиться с членами семьи.

Хавбек собирается вернуться в Катар на следующие матчи, если позволит ситуация.

Raheem Sterling was the victim of a robbery at his home in London while in Qatar. He has decided to return to UK to check on the well being of his family but hopes to return to Qatar if the circumstances are right