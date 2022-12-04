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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 20:41 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:37
1239
2

Названа причина отсутствия Стерлинга в составе Англии на игру с Сенегалом

Нападающий партнерам не поможет

04 декабря 2022, 20:41 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:37
1239
2
Названа причина отсутствия Стерлинга в составе Англии на игру с Сенегалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг (в центре)

Форвард сборной Англии Рахим Стерлинг не примет участие в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с командой Сенегала.

Поединок 1/8 финала ЧМ-2022 Англия – Сенегал начнется в 21:00 по киевскому времени в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт».

Сообщается, что у Стерлинга возникли какие-то семейные причины. Впрочем, не уточняется, остался ли нападающий в расположении сборной Англии или же вскоре ее покинет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Сенегал.

LIVE-трансляція матчу Англія - Сенегал Parimatch Ukraine!

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Комментарии 2
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avk2307
Уже 2 человека по семейным обстоятельствам покинули у Англии.
Вайт и теперь Стерлинг
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0
VK-Sport
Невже якщо не буде Стерлінга то й не буде виходу в чвертьфінал?
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0
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