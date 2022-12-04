Названа причина отсутствия Стерлинга в составе Англии на игру с Сенегалом
Нападающий партнерам не поможет
Форвард сборной Англии Рахим Стерлинг не примет участие в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с командой Сенегала.
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Поединок 1/8 финала ЧМ-2022 Англия – Сенегал начнется в 21:00 по киевскому времени в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт».
Сообщается, что у Стерлинга возникли какие-то семейные причины. Впрочем, не уточняется, остался ли нападающий в расположении сборной Англии или же вскоре ее покинет.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Сенегал.
LIVE-трансляція матчу Англія - Сенегал Parimatch Ukraine!
Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE— England (@England) December 4, 2022
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