Названа причина отсутствия Стерлинга в составе Англии на игру с Сенегалом

Форвард сборной Англии Рахим Стерлинг не примет участие в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с командой Сенегала.

Поединок 1/8 финала ЧМ-2022 Англия – Сенегал начнется в 21:00 по киевскому времени в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт».

Сообщается, что у Стерлинга возникли какие-то семейные причины. Впрочем, не уточняется, остался ли нападающий в расположении сборной Англии или же вскоре ее покинет.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE