Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Львы покусали львов. Сборная Англии уверенно шагнула в четвертьфинал
Чемпионат мира
Англия
04.12.2022, FT 3 : 0
Сенегал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 22:53 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:57
857
2

Львы покусали львов. Сборная Англии уверенно шагнула в четвертьфинал

Англичане разгромили Сенегал

04 декабря 2022, 22:53 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:57
857
2
Львы покусали львов. Сборная Англии уверенно шагнула в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Мира 1/8 финала.

Англия – Сенегал – 3:0

Хендерсон (39), Кейн (45+3), Сака (57)

Кулибали (76)

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз (Дайер, 77), Магуайр, Шоу, Хендерсон (Филлипс, 82), Райс, Беллингем (Маунт, 76), Фоден (Грилиш, 65), Сака (Рашфорд, 65), Кейн

Сенегал: Э.Мэнди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Балло-Туре, 84), Сисс (Гуй, 46), Н.Мэнди, Дьятта (П.Сарр, 46), И.Ндиайе (Дьенг, 46), И.Сарр, Диа (Дьедиу, 72)

Арбитр: Иван Бартон (Сальвадор)

Стадион «Эль-Байт» (Эль-Хаур, Катар)

АНГЛИЯ – СЕНЕГАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Япония – Хорватия. Текстовая трансляция матча
Килиан МБАППЕ: «Я в Катаре не для того, чтобы выиграть Золотой мяч»
Тренер Польши: «Матч с Францией мог сложиться иначе, забей мы раньше»
сборная Англии по футболу сборная Сенегала по футболу ЧМ-2022 по футболу Англия - Сенегал отчеты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04 декабря 2022, 19:30 0
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу

Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Футбол | 04 декабря 2022, 04:40 16
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»

Оскорбления Стойковича повлекла за собой схватку между игроками

ВИДЕО. Щенсны трогательно утешал сына после поражения в 1/8 финала ЧМ
Футбол | 04.12.2022, 20:37
ВИДЕО. Щенсны трогательно утешал сына после поражения в 1/8 финала ЧМ
ВИДЕО. Щенсны трогательно утешал сына после поражения в 1/8 финала ЧМ
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Футбол | 04.12.2022, 14:55
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
Бокс | 04.12.2022, 02:13
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Поки що жодних сенсацій. Звісно, це обіцяє нам інтригуючі чвертьфінали (Аргентина-Нідерланди, Англія-Франція, ідеальна вивіска... лише б уникнути відключення світла під час перегляду), але хочеться хоча б якоїсь несподіванки. Можливо, азіати ще разок усіх здивують?)
Що ж до власне перспектив англійців у наступному матчі, то чомусь мені здається, що на контратаках хлопці Саутгейта можуть зробити Мбаппе і Ко дуже боляче. Тим більше, статус фаворитів букмекерів буде обтяжувати саме французів.
Ответить
0
Gargantua
ну такое
против автобуса Англия не знала что делать
тогда англичане отдали мячик и сели в оборону, а наивные африканцы поверили и минут 10 думали что будут играть первым номером
первая же контратака и решила исход матча.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
03.12.2022, 05:45 10
Футбол
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
03.12.2022, 21:31 5
Бокс
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
02.12.2022, 22:19 3
Футбол
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
04.12.2022, 12:05
Другие виды
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
03.12.2022, 11:28 10
Футбол
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
03.12.2022, 18:06 10
Футбол
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
03.12.2022, 22:40 5
Бокс
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
04.12.2022, 00:32 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности