Львы покусали львов. Сборная Англии уверенно шагнула в четвертьфинал
Англичане разгромили Сенегал
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Мира 1/8 финала.
Англия – Сенегал – 3:0
Хендерсон (39), Кейн (45+3), Сака (57)
Кулибали (76)
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз (Дайер, 77), Магуайр, Шоу, Хендерсон (Филлипс, 82), Райс, Беллингем (Маунт, 76), Фоден (Грилиш, 65), Сака (Рашфорд, 65), Кейн
Сенегал: Э.Мэнди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Балло-Туре, 84), Сисс (Гуй, 46), Н.Мэнди, Дьятта (П.Сарр, 46), И.Ндиайе (Дьенг, 46), И.Сарр, Диа (Дьедиу, 72)
Арбитр: Иван Бартон (Сальвадор)
Стадион «Эль-Байт» (Эль-Хаур, Катар)
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Що ж до власне перспектив англійців у наступному матчі, то чомусь мені здається, що на контратаках хлопці Саутгейта можуть зробити Мбаппе і Ко дуже боляче. Тим більше, статус фаворитів букмекерів буде обтяжувати саме французів.
против автобуса Англия не знала что делать
тогда англичане отдали мячик и сели в оборону, а наивные африканцы поверили и минут 10 думали что будут играть первым номером
первая же контратака и решила исход матча.