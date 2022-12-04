Англия – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В воскресенье, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Англии. Игра пройдет на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Англия



Безусловно, Англия является фаворитом в этом поединке. Неплохо англичане выступили на групповом этапе, заняв первое место и потеряв очки только в матче с США. Перед стартом ЧМ-2022 по футболу были вопросы по атаке, но Англия забила 9 голов в двух матчах (С США 0:0) и показала, что даже если Гари Кейн не забивает, то есть и другие игроки, которые в состоянии поразить ворота соперника. Вечно перспективный и нестабильный Маркус Рэшфорд, к слову, приятно удивляет на этом Мундиале.

Кстати, на счет защиты, то Хари Магуайер уже не так часто проваливается, а возрастной Люк Шоу неплохо отыгрывает на левом фланге. К тому же, Райс как опорный полузащитник практически идеально играет. Проблема только одна – когда начнет забивать Кейн? Ведь именно на него все надежды в атаке, как бы себя не показывали Рэшфорд, Фоден и Грилиш. Они молодые и не игроки мирового класса, не топ-форварды. Пора Кейну включаться в игру и вести за собой команду. Сенегал очень посредственная сборная, такую нужно проходить спокойно и в мыслях уже быть в 1/4 финала.

Сенегал



Сенегалу повезло с группой. Ведь кроме Нидерландов никого там не было: Эквадор и Катар слабые. Но нужно признать, что и без Садио Мане сенегальцы неплохо атакуют и что-то создают. Вопрос лишь в том, получится это сделать против европейской сборной? Ведь с Нидерландами забить не получилось...

Защита, к слову, у команды неплохая. Если Кейн продолжит свою тенденцию не забивать, а молодые игроки начнут сыпаться, то Кулибали, Диалло и Менди в состоянии оставить свои ворота сухими. Англию нужно брать на контратаках и надеяться на привоз от Магуайера. Да и как было сказано вышел, Шоу уже не молодой. Мимо Уокера пройти будет практически невозможно, поэтому свою атаку нужно строить через правый фланг и просто перебегать и заматать оборону. Что-что, но скорости африканской команде не занимать.

Ориентировочные составы

Англия: Джордан Пикфорд – Джон Стоунс, Харри Магуайр, Кайл Уолкер, Люк Шоу – Деклан Райс – Мэйсон Маунт, Джуд Беллингхем – Фил Фоден, Маркус Рашфорд, Харри Кейн.

Сенегал: Эдуар Менди – Калиду Кулибали, Юссуф Сабали, Исмаил Якобс, Абду Диалло – Пате Сисс – Папа Гуйе, Нампалис Менди – Исмаила Сарр, Булайе Диа, Илиман Ндиайе.

Прогноз

Кейн обязан в скором времени забить. Да и атака у Англии выглядит грозно. Нашей ставкой будет индивидуальный тотал сборной Англии 1.5 больше за коэффициент 1.87.