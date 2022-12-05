Гарет САУТГЕЙТ: «Мы должны показать свой максимум в четвертьфинале»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Сенегалом (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Мне понравилось, как уверенно мы действовали у чужих ворот, также я бы отметил работу игроков без мяча. В первые полчаса у нас возникали трудности, когда Сенегал действовал энергично и оказывал активное давление.

Франция – очень сильная команда, её достижения говорят сами за себя. В составе сборной Франции много индивидуально одарённых игроков. Мы должны показать свой максимум в четвертьфинале», - сказал Саутгейт.