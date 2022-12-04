В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Сенегала.

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Команды играют на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Англия – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Джордан Хендерсон, 39 мин.

ГОЛ! 2:0. Гарри Кейн, 45+3 мин.

ГОЛ! 3:0. Букайо Сака, 57 мин.