Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия – Сенегал – 3:0. Европейские и африканские львы. Видео голов и обзор
Чемпионат мира
Англия
04.12.2022, FT 3 : 0
Сенегал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 22:57 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:58
3732
0

Англия – Сенегал – 3:0. Европейские и африканские львы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2022

04 декабря 2022, 22:57 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:58
3732
0
Англия – Сенегал – 3:0. Европейские и африканские львы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Сенегала.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Англия – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Джордан Хендерсон, 39 мин.

ГОЛ! 2:0. Гарри Кейн, 45+3 мин.

ГОЛ! 3:0. Букайо Сака, 57 мин.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Англия).
По теме:
Тренер Польши: «Матч с Францией мог сложиться иначе, забей мы раньше»
С кем сыграет Англия? Стала известна еще одна четвертьфинальная пара ЧМ
ФОТО. Как Англия разгромила Сенегал
сборная Англии по футболу сборная Сенегала по футболу ЧМ-2022 по футболу Англия - Сенегал видео голов и обзор Гарри Кейн Джордан Хендерсон Букайо Сака
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04 декабря 2022, 19:30 0
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу

Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Бокс | 04 декабря 2022, 00:32 11
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий

Александр вызов принял

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Гарри Кейн удвоил перевес Англии над Сенегалом
Футбол | 04.12.2022, 21:55
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Гарри Кейн удвоил перевес Англии над Сенегалом
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Гарри Кейн удвоил перевес Англии над Сенегалом
Контиолахти-2022. Симон выиграла преследование, украинки провалили гонку
Биатлон | 04.12.2022, 15:51
Контиолахти-2022. Симон выиграла преследование, украинки провалили гонку
Контиолахти-2022. Симон выиграла преследование, украинки провалили гонку
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Бокс | 04.12.2022, 00:15
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
03.12.2022, 22:40 5
Бокс
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
03.12.2022, 22:15 5
Бокс
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
04.12.2022, 12:05
Другие виды
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
02.12.2022, 18:36 7
Футбол
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
03.12.2022, 05:45 10
Футбол
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
03.12.2022, 11:28 10
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 08:00
Биатлон
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
03.12.2022, 22:57 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности