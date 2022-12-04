Чемпионат мира04 декабря 2022, 22:57 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:58
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Англия – Сенегал – 3:0. Европейские и африканские львы. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2022
04 декабря 2022, 22:57 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:58
3732
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В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Сенегала.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Англия – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Джордан Хендерсон, 39 мин.
ГОЛ! 2:0. Гарри Кейн, 45+3 мин.
ГОЛ! 3:0. Букайо Сака, 57 мин.
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Англия).
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