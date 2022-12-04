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Англия
04.12.2022 21:00 - : -
Сенегал
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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 01:16 |
51
0

Англия – Сенегал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира в Катаре

04 декабря 2022, 01:16 |
51
0
Англия – Сенегал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Сенегала. Матч пройдет в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Англии является одной из двух команд, которые еще не проигрывали на текущем мундиале (также без поражений идет сборная Нидерландов). Англичане заняли первое место группы В, одержав две победы и одну встречу завершив вничью. Сборная Сенегала в группе А заняла вторую позицию. Путевку в плей-офф «львы Теранги» вырвали у Эквадора, в очном противостоянии обыграв конкурентов со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Сенегал, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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