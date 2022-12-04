В воскресенье, 4 декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Сенегала. Матч пройдет в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Сборная Англии является одной из двух команд, которые еще не проигрывали на текущем мундиале (также без поражений идет сборная Нидерландов). Англичане заняли первое место группы В, одержав две победы и одну встречу завершив вничью. Сборная Сенегала в группе А заняла вторую позицию. Путевку в плей-офф «львы Теранги» вырвали у Эквадора, в очном противостоянии обыграв конкурентов со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Сенегал, за которой можно следить в украинской версии сайта.