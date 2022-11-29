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Чемпионат мира
Эквадор
29.11.2022, FT 1 : 2
Сенегал
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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 19:00 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:18
1204
3

Сенегал обыграл Эквадор и вышел в плей-офф ЧМ-2022

Сенегальцы во второй раз в истории сыграют в 1/8 финала мундиаля

29 ноября 2022, 19:00 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:18
1204
3
Сенегал обыграл Эквадор и вышел в плей-офф ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В третьем туре группы А на чемпионате мира-2022 более важным с турнирной точки зрения был матч Эквадор – Сенегал. Сборной Нидерландов нужно было очень постараться, чтобы упустить место в плей-офф в матче с хозяевами, командой Катара. А вот Сенегал и Эквадор должны были в очном противостоянии разыграть вторую путевку в 1/8 финала. Преимущество было на стороне Эквадора, который имел 4 очка в активе против 3 у Сенегала – южноамериканскую команда устраивала ничья.

Африканцам нужна была только победа – и они с первых минут пошли ее добывать. Уже в первые 10 минут у Сенегала было два очень опасных момента. Сначала Идрисса Гейе метров с 10 с очень выгодной позиции не попал в ближний кут после паса с левого фланга. А затем центрфорвард команды Булайе Диа не попал в дальний угол после разрезающего паса правого защитника Юссуфа Сабали, который очень опасно подключился к атаке и сместился в центр. Сабали вообще был одним из ключевых игроков для сборной Сенегала в этом матче: именно через него команда Алиу Сиссе выходила из обороны.

На этом Сенегал не перестал создавать угрозу воротам сборной Эквадора. На 24-й минуте с левого угла штрафной опасно пробивал в дальнюю девятку Исмаила Сарр, но немного не попал.

Преимущество сборной Сенегала было очень заметным: команды примерно поровну владели мячом, но только африканцы раз за разом создавали угрозу воротам соперника. И под конец тайма их старания таки конвертировались в абсолютно заслуженный гол.

Все тот же Сарр с левого фланга ворвался в штрафную площадку Эквадора, где его сбил центральный защитник «Байера» Инкапье. Сам пострадавший приговор арбитра и исполнил – 0:1.

Getty Images/Global Images Ukraine

Эквадору нужно было отыгрываться, и уже в перерыве наставник команды Густаво Альфаро сделал двойную замену в центре поля. Сборная Эквадора захватила территориальное преимущество, но никаких опасных моментов у ворот Эдуара Менди не возникало.

Тем не менее, на 67-й минуте Эквадор счет сравнял, использовав первый реальный для этого шанс. Мозес Кайседо после подачи углового с нескольких метров в пустой угол ворот замкнул скидку Феликса Торреса. Отметим ошибку Сабали, который остался караулить штангу и перечеркнул все попытки партнеров по команде создать искусственный офсайд.

Счет 1:1 снова выводил Эквадор в плей-офф, однако радость подопечных Альфаро длилась недолго. Уже спустя две минуты Сенегал снова вышел вперед. После подачи со штрафного мяч рикошетом от лидера атак Эквадора Эннера Валенсии попал к Калиду Кулибали, который с лета с линии вратарской расстрелял ворота соперника.

После этого матч наконец-то по-настоящему раскрылся, но и в такой игре Сенегал был сильнее Эквадора. Команда Алиу Сиссе была ближе к третьему голу, чем южноамериканцы – к тому, чтобы отыграться. Как итог – заслуженная победа Сенегала 2:1.

Сборная Сенегала во второй раз в своей истории выходит в плей-офф чемпионата мира. Впервые это случилось на дебютном для команды мундиале 2002 года, когда нынешний наставник команды Алиу Сиссе был ее капитаном. К слову, сегодня, 29 ноября, исполнилось ровно два года с того момента, как из жизни скоропостижно ушла еще одна звезда той команды – Папа Буба Диоп, чей гол и стал первым в истории выступлений Сенегала на чемпионатах мира, и принес команде сенсационную победу над Францией. Цифра «19» на капитанской повязке Кулибали и у многих фанатов сборной Сенегала на трибунах четко показывал, что свою легенду они не забыли.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа А. 3-й тур

Эквадор – Сенегал – 1:2
Голы: Кайседо 68 – Сарр 44 (с пенальти), Кулибали 70

Предупреждения: Гейе 66

Эквадор: Галиндес, Торрес, Инкапье, Эступиньян, Пресиадо (Поросо 85), Груэсо (Сифуэнтес 46), Франко (Сармьенто 46), Кайседо, Эстрада (Реаско 64), Валенсия, Плата

Сенегал: Э. Менди, Кулибали, Джейкобс, Сабали, Диалло, Идрисса Гейе, Сисс (Менди 74), Ндиайе (Дьенг 75), Сарр, Папе Гейе, Диа (П. А. Сиссе 90+5)

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: Халифа Интернешнл (Доха)

Удары (в створ): 8 (4) – 15 (6)
Угловые: 3 – 6
Офсайды: 0 – 3

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Dar Veter
Как бы нашим сборникам  попасть на зимнюю практику в Сенегале.
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Макс Максов
Дуже шкода Еквадор, хотілось їх побачити в 1/8!
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