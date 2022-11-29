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Эквадор
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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 18:45 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:10
3023
0

Эквадор – Сенегал – 1:2. Огненная борьба за плей-офф. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЧМ-2022 по футболу

29 ноября 2022, 18:45 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:10
3023
0
Эквадор – Сенегал – 1:2. Огненная борьба за плей-офф. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Эквадора и Сенегала на Международном стадионе Халифа в Дохе.

На 44-й минуте игры игрок английского «Уотфорда» Исмаила Сарр открыл счет в матче и вывел Сенегал вперед. Форвард успешно реализовал 11-метровый.

На 68-й минуте забил Кайседо после углового, но уже черз 2 минуты вперед Сенегал вывел защитник «Наполи» Кулибали.

ГОЛ! 0:1 Сарр, 44 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:1 Кайседо, 68 мин.

ГОЛ! 1:2 Кулибали, 70 мин.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Калиду Кулибали (Сенегал).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Эквадор).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Исмаила Сарр (Сенегал).
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Источник Sport.ua
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