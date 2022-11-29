Во вторник, 29 ноября, в Дохе на стадионе «Международный стадион Халифа» состоится матч третьего тура чемпионата мира-2022 в рамках группы A, в котором сыграют Эквадор и Сенегал. Стартовый свисток французского рефери Клемана Тюрпена из Уллена прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Эквадор



Крайне напряженной остается обстановка в квартете A перед стартом заключительного тура группового этапа. Сразу три сборные претендуют на выход в следующий раунд, тогда как хозяева турнира, катарцы, прогнозируемо отвалились уже по завершению матчей второго игрового дня. Футболисты Альваро Густаво перед началом турнира провели достаточно неплохую серию контрольных поединков, которые продолжали их уверенное шествие в квалификационном раунде. И если бы не история с потенциальной дисквалификацией из-за нарушений правил натурализации, Эквадор бы заходил на турнир с неплохими перспективами, даже в условиях отсутствия широкого представительства топ-клубов Европы хотя бы в своем стартовом составе.

Однако уже по ходу мундиаля в Катаре оказалось, что «Ла Три» вполне способны перенести локальный опыт на глобальный масштаб. Стартовая победа над Катаром была ожидаемой из-за откровенной слабости соперника (2:0), а вот результат следующего матча против Нидерландов (1:1) – нет. «Оранье» тогда сумели забить быстрый гол, после которого, как казалось, южноамериканская сборная рассыпалась. Но не тут-то было – топ-форвард коллектива Густаво Еннер Валенсия вновь поразил чужие ворота на текущем турнире, что принесло его команде четвертый добытый балл.

И как же опытного 33-летнего исполнителя будет не хватать его партнерам по сборной, если врачи таки не смогут поставить его на ноги после травмы колена. Очевидно, что игра будет насыщенной, а время пребывания на поле игрока с повреждением, пусть и на тонне обезболивающего – ограничено. И что тогда делать команде, у которой по ходу турнира отличался только один футболист?

Сенегал



У представителей Африки с подбором исполнителей дела обстоят, мягко говоря, покруче, чем у предстоящего соперника. Победу над Катаром несколькими днями ранее (3:1), например, сборная Сенегала добывала в присутствии 11 представителей ведущих европейских чемпионатов в стартовом составе. При том, что и на лавке запасные Алиу Сиссе имеет достаточный потенциал для усиления. На этом фоне вполне уместно задать лишь один вопрос – а как вообще в таком случае «львы Теранги» оказались в неопределенной ситуации перед последним туром? Выясняется, что одного лишь набора качественных футболистов недостаточно для того, чтобы на международном форуме перекрывать определенные недостатки. Правда, сборная Уругвая?

Стартовый матч Сенегала на турнире, поражение от Нидерландов (0:2), показал, что недостаточно просто иметь громкие фамилии в атаке для того, чтобы забивать голы. И при этом вполне достаточно пары ошибок, казалось бы, опытных игроков в обороне под конец матча для того, чтобы проиграть ответственную встречу. Против Катара в последствии представители Африки просто отводили душу (3:1), однако результаты матчей против главного аутсайдера всегда можно делить на два для явных фаворитов. Сенегал и в той игре мог доиграться до потери очков, однако вовремя забил третий гол под лавиной атак соперников. Наверное, повезло команде Сиссе, что групповой этап она будет завершать матчем против равного по силе опонента.

Ориентировочные составы



Эквадор: Галиндес – Инкапье, Торрес, Поросо – Эступиньян, Кайседо, Мендес, Анхело Пресиадо – Плата, Сармиенто – Эстрада.

Сенегал: Э. Менди – Якобс, Диалло, Кулибали, Сабали – Диатта, И. Гуйе, Н. Менди, И. Сарр – Дьеду, Диа.

Не сыграют: Мендес – Балло Туре.

Под вопросом: Валенсия – Куяте.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке эмоции воплотятся в забитые мячи. Нашей ставкой будет позиция – Сенегал не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 4.80 по линии Parimatch.

29 ноября, вторник