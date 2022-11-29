Футболисты Сенегала посвятили победу над Эквадором легендарному экс-игроку

Сегодня, во вторник 29 ноября, в поединке 3-го тура группового турнира чемпионата мира 2022 сборная Сенегала добилась победы над команды Эквадора со счетом 2:1.

Победу, принесшую команде путевку в плей-офф ЧМ-2022, игроки сборной Сенегала посвятили экс-игроку сборной Папа Буба Диопу, которого не стало два года назад. Диоп является автор первого гола Сенегала на чемпионатах мира.

«Настоящие львы никогда не умирают», – было написано на плакате, который продемонстрировали игроки сенегальской сборной после финального свистка.