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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 22:19 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:34
333
0

Футболисты Сенегала посвятили победу над Эквадором легендарному экс-игроку

Нынешнее поколение сборной отдало дань памяти легендарному предшественнику

29 ноября 2022, 22:19 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:34
333
0
Футболисты Сенегала посвятили победу над Эквадором легендарному экс-игроку
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, во вторник 29 ноября, в поединке 3-го тура группового турнира чемпионата мира 2022 сборная Сенегала добилась победы над команды Эквадора со счетом 2:1.

Победу, принесшую команде путевку в плей-офф ЧМ-2022, игроки сборной Сенегала посвятили экс-игроку сборной Папа Буба Диопу, которого не стало два года назад. Диоп является автор первого гола Сенегала на чемпионатах мира.

«Настоящие львы никогда не умирают», – было написано на плакате, который продемонстрировали игроки сенегальской сборной после финального свистка.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Сенегала по футболу Эквадор - Сенегал Папа Буба Диоп
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Источник Sport.ua
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