Чемпионат мира29 ноября 2022, 04:22 | Обновлено 29 ноября 2022, 04:24
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Эквадор – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Смотрите 29 ноября в 17:00 поединок Мундиаля-2022
29 ноября 2022, 04:22 | Обновлено 29 ноября 2022, 04:24
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Во вторник, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022, в котором встретятся сборные Эквадора и Сенегала.
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Поединок состоится на Международном стадионе Халифа в Дохе. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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