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  4. Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 14:31 |
1575
19

Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом

Защитник «Ворсклы» продолжит карьеру в Харькове

10 января 2025, 14:31 |
1575
19
Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом
ФК Ворскла. Илья Крупский

Украинский фланговый защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний футболист 10 января уже подписал контракт с клубом Первой лиги. Как сообщалось ранее, харьковчане заплатят за него 3 миллиона евро.

Отмечается, что ключевую роль в решении игрока перейти в «Металлист 1925» сыграл личный разговор с совладельцем клуба Богданом Бойко.

В сезоне 2024/25 Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.

Ранее стало известно, что «Шахтер» сделал огромное финансовое предложение Илье Крупскому.

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трансферы Шахтер Донецк Первая лига Украины Ворскла Полтава Металлист 1925 ТаТоТаке трансферы УПЛ Илья Крупский
Дмитро Вус Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 19
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Браво, все правильно. Головне, що в не в шлюхту, бо там він загубив би не тільки дорогоційні молоді роки свого життя та кар'єру, а і саме головне це місце основного футболіста у команді.
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+3
ViAn
Найцікавіше те, що Металіст 1925 у першій лізі відверто не вражає результатами. Склад рівня середняка УПЛ, а результати у тірнірній таблиці відверто слабенькі. 5 місце наразі.
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+2
Игорек1957
Молодчина!!!!Буде грати в основному складі,а не сидіти на банці!!!1925 будують міцну команду під Єврокубки
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+2
serhiy
Палкін абасрался ).
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+2
Перець
ну хоть в рабство не пішов
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+2
AK.228
А Метал в следующем году в УПЛ будет бороться за еврокубки это точно 
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+1
Alexander Киев
Обрав місце в старті, замість лавки, а то й оренди кудись ще
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0
serhiy
На бабло помийки не купився !!! Респект і повага !!!
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0
AK.228
Правильно сделал в игровом плане 
Непонятно зачем Шахтер с упорством долбоеба за ним гонялся 
Он явно не Дани Алвес и близко 
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-1
Серж
Ахха. Шлюхтари, как обосранные. Ну им не привыкать. Вон даже болелы Шлюхты тешат себя, что он будет против Динамо рвать. Только так. Надежды на игру Шлюхты очевидно нет 
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-1
Отаман
Дуже добре. Найближчим часом харківський М1925 з Крупським буде перемагати фк гуньба суркіса та медведчука🥳
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-2
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Отаман
Всі знають, що харківські клуби та вболівальникі дуже не люблять фк гуньба суркіса та медведчука, і завжди обсірають та обсцікають цей гуньдяївський клуб, найближчим часом харківський М1925 з Крупським теж будуть обсцікать та обсірать фк гуньдяй суркіса🥳
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-6
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