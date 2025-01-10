Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом
Защитник «Ворсклы» продолжит карьеру в Харькове
Украинский фланговый защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 20-летний футболист 10 января уже подписал контракт с клубом Первой лиги. Как сообщалось ранее, харьковчане заплатят за него 3 миллиона евро.
Отмечается, что ключевую роль в решении игрока перейти в «Металлист 1925» сыграл личный разговор с совладельцем клуба Богданом Бойко.
В сезоне 2024/25 Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.
Ранее стало известно, что «Шахтер» сделал огромное финансовое предложение Илье Крупскому.
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