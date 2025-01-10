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  4. КАЛЮЖНЫЙ: «На тренировке попал в голову тренеру. Было очень смешно»
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 15:09 |
186
0

КАЛЮЖНЫЙ: «На тренировке попал в голову тренеру. Было очень смешно»

Иван рассказал забавную историю

10 января 2025, 15:09 |
186
0
КАЛЮЖНЫЙ: «На тренировке попал в голову тренеру. Было очень смешно»
УАФ. Иван Калюжный

Дебютант национальной сборной Украины Иван Калюжный рассказал самую курьезную историю из своей футбольной карьеры. Футболист признался, что однажды угодил мячом в голову тренеру.

«На тренировке попал в голову тренеру. Было очень смешно, но в то же время немного неловко», – сказал Калюжный.

За свою профессиональную карьеру Иван выступал за «Металлист 1925», «Движение», «Кеплавик», «Керала Бластерс» и «Александрию». Также в 2024 году Иван дебютировал в составе сборной Украины.

Ранее Иван Калюжный назвал клуб, в котором мечтает играть.

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Иван Калюжный ЛНЗ Черкассы Александрия Металлист 1925 Рух Львов чемпионат Украины по футболу курьезы
Олег Вахоцкий Источник
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