КАЛЮЖНЫЙ: «На тренировке попал в голову тренеру. Было очень смешно»

Дебютант национальной сборной Украины Иван Калюжный рассказал самую курьезную историю из своей футбольной карьеры. Футболист признался, что однажды угодил мячом в голову тренеру.

«На тренировке попал в голову тренеру. Было очень смешно, но в то же время немного неловко», – сказал Калюжный.

За свою профессиональную карьеру Иван выступал за «Металлист 1925», «Движение», «Кеплавик», «Керала Бластерс» и «Александрию». Также в 2024 году Иван дебютировал в составе сборной Украины.

Ранее Иван Калюжный назвал клуб, в котором мечтает играть.