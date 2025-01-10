По стопам отца. Сын легендарного форварда продлил контракт с Фейеноордом

Сын легендарно форварда Робина ван Перси, Шакил, договорился с «Фейерноордом» о продолжении сотрудничества.

По информации пресс-службы клуба, новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Остальные детали контракта стороны не разглашают.

«Я чувствую гордость за то, что смогу носить футболку «Фейеноорда» и в следующих сезонах. Я чувствую большое доверие со стороны клуба и каждый день усердно работаю, чтобы достичь своих целей», – сказал Шакил.

Футболист в течение восьми сезонов выступал на уровне академии «Фейеноорда». Сезон-2024/25 Шакил начал с командой U-19.