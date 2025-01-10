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Нидерланды
10 января 2025, 14:35 | Обновлено 10 января 2025, 15:23
407
0

По стопам отца. Сын легендарного форварда продлил контракт с Фейеноордом

Шакил ван Перси заключил соглашение до лета 2028 года

10 января 2025, 14:35 | Обновлено 10 января 2025, 15:23
407
0
По стопам отца. Сын легендарного форварда продлил контракт с Фейеноордом
ФК Фейеноорд. Шакил ван Перси

Сын легендарно форварда Робина ван Перси, Шакил, договорился с «Фейерноордом» о продолжении сотрудничества.

По информации пресс-службы клуба, новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Остальные детали контракта стороны не разглашают.

«Я чувствую гордость за то, что смогу носить футболку «Фейеноорда» и в следующих сезонах. Я чувствую большое доверие со стороны клуба и каждый день усердно работаю, чтобы достичь своих целей», – сказал Шакил.

Футболист в течение восьми сезонов выступал на уровне академии «Фейеноорда». Сезон-2024/25 Шакил начал с командой U-19.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Фейенорд
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