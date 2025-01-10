По стопам отца. Сын легендарного форварда продлил контракт с Фейеноордом
Шакил ван Перси заключил соглашение до лета 2028 года
Сын легендарно форварда Робина ван Перси, Шакил, договорился с «Фейерноордом» о продолжении сотрудничества.
По информации пресс-службы клуба, новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Остальные детали контракта стороны не разглашают.
«Я чувствую гордость за то, что смогу носить футболку «Фейеноорда» и в следующих сезонах. Я чувствую большое доверие со стороны клуба и каждый день усердно работаю, чтобы достичь своих целей», – сказал Шакил.
Футболист в течение восьми сезонов выступал на уровне академии «Фейеноорда». Сезон-2024/25 Шакил начал с командой U-19.
𝐒𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐞 ➟ 2028 ✍🤩— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 9, 2025
'Ik werk iedere dag keihard aan mijn doelen'
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