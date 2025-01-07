Англия07 января 2025, 09:37 | Обновлено 07 января 2025, 09:50
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Стали известны зарплаты в Арсенале. Зинченко, не играя, хорошо зарабатывает
Украинский защитник входит в топ-10 рейтинга среди канониров
07 января 2025, 09:37 | Обновлено 07 января 2025, 09:50
1249
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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков лондонского клуба «Арсенал» по данным Goal.com.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко делит 10-е место в общем списке.
28-летний футболист получает 7,8 млн фунтов стерлингов в год.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Арсенала (фунтов стерлингов за год)
- Кай Хаверц – £14,56 млн
- Габриэл Жезус – £13,78 млн
- Мартин Эдегор – £12,48 млн
- Деклан Райс – £12,48 млн
- Томас Партей – £10,40 млн
- Букайо Сака – £10,14 млн
- Вильям Салиба – £9,88 млн
- Габриэл Мартинелли – £9,36 млн
- Рахим Стерлинг – £8,45 млн
- Александр Зинченко – £7,80 млн
- Бен Уайт – £7,80 млн
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
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