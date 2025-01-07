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Англия
07 января 2025, 09:37 | Обновлено 07 января 2025, 09:50
1249
1

Стали известны зарплаты в Арсенале. Зинченко, не играя, хорошо зарабатывает

Украинский защитник входит в топ-10 рейтинга среди канониров

07 января 2025, 09:37 | Обновлено 07 января 2025, 09:50
1249
1
Стали известны зарплаты в Арсенале. Зинченко, не играя, хорошо зарабатывает
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков лондонского клуба «Арсенал» по данным Goal.com.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко делит 10-е место в общем списке.

28-летний футболист получает 7,8 млн фунтов стерлингов в год.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Арсенала (фунтов стерлингов за год)

  • Кай Хаверц – £14,56 млн
  • Габриэл Жезус – £13,78 млн
  • Мартин Эдегор – £12,48 млн
  • Деклан Райс – £12,48 млн
  • Томас Партей – £10,40 млн
  • Букайо Сака – £10,14 млн
  • Вильям Салиба – £9,88 млн
  • Габриэл Мартинелли – £9,36 млн
  • Рахим Стерлинг – £8,45 млн
  • Александр Зинченко – £7,80 млн
  • Бен Уайт – £7,80 млн

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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