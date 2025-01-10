Опубликован состав киевского Динамо на матч с Магдебургом

Киевское «Динамо» проведет первый контрольный поединок в 2025 году на собрании в Турции.

Соперником бело-синих станет коллектив из Второй Бундеслиги «Магдебург».

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Начнется товарищеская игра в 15:00 по Киеву.

Местом проведения дуэли станет стадион «Kaya Palazzo Hotels & Resorts» в городе Белек.

Стартовый состав «Динамо» на матч против «Магдебурга»