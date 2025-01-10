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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 14:45 | Обновлено 10 января 2025, 15:28
991
2

Опубликован состав киевского Динамо на матч с Магдебургом

Столичный клуб проведет первый матч в 2025 году

10 января 2025, 14:45 | Обновлено 10 января 2025, 15:28
991
2
Опубликован состав киевского Динамо на матч с Магдебургом
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проведет первый контрольный поединок в 2025 году на собрании в Турции.

Соперником бело-синих станет коллектив из Второй Бундеслиги «Магдебург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начнется товарищеская игра в 15:00 по Киеву.

Местом проведения дуэли станет стадион «Kaya Palazzo Hotels & Resorts» в городе Белек.

Стартовый состав «Динамо» на матч против «Магдебурга»

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Динамо Киев Магдебург товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Lulinnha
Слюбык есть на просмотре. А говорили и писали что не будет его на сборе. Пускай покай покажет себя с лучшей стороны. Центр защиты у ДК это проблема.
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