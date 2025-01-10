Украина. Премьер лига10 января 2025, 14:45 | Обновлено 10 января 2025, 15:28
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Опубликован состав киевского Динамо на матч с Магдебургом
Столичный клуб проведет первый матч в 2025 году
10 января 2025, 14:45 | Обновлено 10 января 2025, 15:28
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Киевское «Динамо» проведет первый контрольный поединок в 2025 году на собрании в Турции.
Соперником бело-синих станет коллектив из Второй Бундеслиги «Магдебург».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начнется товарищеская игра в 15:00 по Киеву.
Местом проведения дуэли станет стадион «Kaya Palazzo Hotels & Resorts» в городе Белек.
Читайте также:Динамо Киев – Магдебург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовый состав «Динамо» на матч против «Магдебурга»
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Комментарии 2
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Слюбык есть на просмотре. А говорили и писали что не будет его на сборе. Пускай покай покажет себя с лучшей стороны. Центр защиты у ДК это проблема.
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