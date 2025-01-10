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  4. Динамо забило Магдебургу. Буяльский исправился за незабитый пенальти
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 16:55 | Обновлено 10 января 2025, 17:07
214
0

Динамо забило Магдебургу. Буяльский исправился за незабитый пенальти

Однако «динамовцы» уступили сопернику со счетом 1:3

10 января 2025, 16:55 | Обновлено 10 января 2025, 17:07
214
0
Динамо забило Магдебургу. Буяльский исправился за незабитый пенальти
ФК Динамо Киев

10 января на тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» провело товарищеский матч с немецким «Магдебургом».

На 87-й минуте Виталий Буяльский забил первый гол на тренировочном сборе для «Динамо».

Ранее Буяльский не реализовал пенальти.

В первом тайме пенальти не забил Николай Шапаренко.

Представители второй Бундеслиги в первом тайме отличились в воротах киевского клуба дважды в первом тайме и однажды во втором.

Видео гола уже в Телеграмм канале «Спортивный обозреватель».

Динамо уступило со счетом 1:3.

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Динамо Киев товарищеские матчи Магдебург учебно-тренировочные сборы Виталий Буяльский
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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