Динамо забило Магдебургу. Буяльский исправился за незабитый пенальти

10 января на тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» провело товарищеский матч с немецким «Магдебургом».

На 87-й минуте Виталий Буяльский забил первый гол на тренировочном сборе для «Динамо».

Ранее Буяльский не реализовал пенальти.

В первом тайме пенальти не забил Николай Шапаренко.

Представители второй Бундеслиги в первом тайме отличились в воротах киевского клуба дважды в первом тайме и однажды во втором.

Видео гола уже в Телеграмм канале «Спортивный обозреватель».

Динамо уступило со счетом 1:3.