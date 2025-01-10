Динамо забило Магдебургу. Буяльский исправился за незабитый пенальти
Однако «динамовцы» уступили сопернику со счетом 1:3
10 января на тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» провело товарищеский матч с немецким «Магдебургом».
На 87-й минуте Виталий Буяльский забил первый гол на тренировочном сборе для «Динамо».
Ранее Буяльский не реализовал пенальти.
В первом тайме пенальти не забил Николай Шапаренко.
Представители второй Бундеслиги в первом тайме отличились в воротах киевского клуба дважды в первом тайме и однажды во втором.
Видео гола уже в Телеграмм канале «Спортивный обозреватель».
Динамо уступило со счетом 1:3.
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