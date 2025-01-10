Постекоглу рассказал о сроках возвращения Бентанкура

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу сообщил о состоянии полузащитника Родриго Бентанкура. Игрок в полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (1:0) неудачно приземлился на голову и некоторое время оставался неподвижным. Футболиста вынесли с поля в кислородной маске.

По словам наставника «Тоттенхэма», сейчас с футболистом все в порядке. Он восстанавливается дома. Согласно действующим протоколам, игрока на определенный срок отстранили от футбола.

«Родриго Бентанкур был в больнице. Специалисты провели все тесты, чтобы убедиться, что все в порядке и все хорошо. Он вернулся домой. С ним все в порядке. Он чувствует себя хорошо. Теперь мы, очевидно, будем следовать протоколам. Это пара недель, когда нужно убедиться, что все в порядке. Это была тревожная ситуация, но я думаю, что ребята справились с ней хорошо, и медицинская бригада справилась с ней хорошо» – сказал Ангелос Постекоглу.

В текущем сезоне Родриго Бентанкур провел за «Тоттенхэм» 20 матчей во всех турнирах. Забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего уругвайца в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бентанкур рассказал о самочувствии после страшной травмы в Кубке лиги.