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Кубок Англии
Челси
11.01.2025 17:00 - : -
Моркам
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Англия
10 января 2025, 16:56 |
26
0

Челси – Моркам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 января матч 1/32 финала Кубка Англии

10 января 2025, 16:56 |
26
0
Челси – Моркам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В субботу, 11 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Челси» и «Моркам».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Челси – Моркам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Моркам
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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