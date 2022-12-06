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  4. 32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 12:33 | Обновлено 06 декабря 2022, 13:38
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32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?

Блогер Sport.ua – об оптимальном количестве команд в финальной стадии и формуле турнира

06 декабря 2022, 12:33 | Обновлено 06 декабря 2022, 13:38
1011
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32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?
Getty Images/Global Images Ukraine

Признаюсь: еще задолго до старта нынешнего (и подавно – следующего!) чемпионата мира скептически относился к грядущему полуторакратному расширению круга причастных к финальной части. Ну, какие 48 команд? Кто может организовать такой турнир? Какие еще группы по 3 команды? Зачем тиражировать количество аутсайдеров-статистов, а сам турнир фактически превращать чуть ли не целиком в кубковое соревнование? Зачем запутывать поклонника футбола калейдоскопом игрового разноцветия, за которым среднему болельщику невмоготу уследить?

Но вот занялся костер катарских игрищ – последних в 32-командном формате, и мой скепсис куда-то подевался, как, собственно, и эдакий европейский футбольный шовинизм (где Германия с Бельгией и Данией – законодатели футбольных мод в Старом Свете?). В плей-офф нынешнего мундиаля представлены и Европа, и обе Америки, и Африка, и Азия, и Австралия. Сказать, что какой-то континент явно отстает, не могу. Размышлял, каких команд не будет хватать на мундиале. Ну нашей сборной, естественно, нам не хватает по определению. До сих пор больно от того потрясения в Кардиффе! Итальянцы? Согласитесь, все-таки чемпионат мира без действующих чемпионов Европы, рекордсменов мира по беспроигрышной серии – это нонсенс. Жаль, что нет в Катаре Эрлинга Холланда с Норвегией, Египта с Мо Салахом, Нигерии, Чили – список можно расширять до бесконечности! А если вопрос поставить по-другому: а кто на чемпионате лишний? Было такое, чего уж там, что оборона у некоторых просто сверкала дырами-дырищами! И все же… Конкретики избегу, ведь нехорошо как-то поносить, к примеру, страну-организатора (хотя есть за что, чего уж там!). В любом случае такой список куда короче, чем перечень сборных, которых в Катаре не хватает.

Итак, этот мундиаль убедил меня в целесообразности 48-командного формата состязания. Катарский катарсис некоторых мультикратных чемпионов мира (действительно, больно было смотреть на болельщиков Германии и Уругвая!) на групповом этапе существенно этому поспособствовал. Однако, как бы противоречиво ни играли европейцы на катарских стадионах, а, по-моему, половина квоты должна принадлежать именно им. 24 европейских и 24 неевропейских команды – это, считаю оптимальное соотношение. Все-таки 12 мировых чемпионатов из 21-го (в том числе 4 предыдущих!) выигрывали представители именно Старого Света. Европа имеет право проявлять заносчивость, не без того! Формула же самой финальной части, на мой взгляд, должна минимизировать фактор случайности. Для этого, считаю, целесообразным устроить два групповых этапа – нечто вроде того, что было в Испании в 1982 г. Кстати, полагаю, немалое количество огненных матчей на том мундиале – свидетельство правильности выбранной тогда формулы.

Getty Images/Global Images Ukraine

Так вот: 48 команд сначала соревнуются в 16 группах по 3 сборные в каждой. В дальнейшем победители групп формируют новые 4 группы по 4 команды в каждой. По два победителя каждой из них играют в четвертьфиналах, дальше полуфиналы, игра за 3-е место и финал. Следовательно, команды, которые достигнут чемпионских раундов, сыграют по 8 матчей – всего на один больше (сущая малость!), чем нынешние триумфаторы (и это при полуторакратном росте количества участников!).

Второй возможный вариант: 48 команд разбиты на 12 групп по 4 команды в каждой. Далее следуют только победители групп, которые в свою очередь формируют 4 группы по 3 команды в каждой. Те, кто возьмут верх в новосформированных группах, идут в полуфинал, и дальше – привычным способом определяются чемпион и призеры. Эта формула страдает немалым количеством малозначимых игр, ведь на первом групповом этапе перед 3-м туром большинство команд уже потеряет даже призрачные шансы на 1-е место и продолжение борьбы, а, следовательно, и поле для не слишком честных игрищ может быть прещедро засеянным. Да и на катарских полях – о, стонадцать громов (!) – сорняки футбольной непорядочности пару раз отвоевали площадь у культурных растений футбольного мастерства, чего уж там. Хотя, не скрываю, наивно считал, что истории типа Аргентина – Перу в 1978 г. (победа бело-голубых 6:0, а Перу разжилось отборным зерном, собранным аграриями из Серебряной страны) или ФРГ – Алжир в 1982 г. (минимальный успех западных немцев, и еврососеди направились в следующий этап, оставив ни с чем весьма умелую алжирскую команду) ушли в небытие. Да где там: еще есть жаждущие заклеймить себя позором!

Как бы то ни было, 48 команд на главном мировом футбольном форуме 4-летия – настоящее раздолье. О моноорганизаторах мундиалей в таком случае стоит забыть? Это так, но трио хозяев (в следующий раз это будут США, Канада, Мексика, а в 2030 г. очень надеюсь на то, что Испания, Португалия, Украина), скооперировав усилия, могут разнообразить культурную составляющую мундиаля и воистину глобализировать турнир. Искренне надеюсь, что все-таки европейский континент не обидят слишком малым представительством в 48-командном формате. Ну, какие, ей-Богу, 16 еврокоманд – треть из всех участников? Колыбель множества тактических революций в футболе имеет право на куда большее уважение!

Алексей РЫЖКОВ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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nazarp
Було би круто зробити якийсь аналог коефіцієнту УЄФА, в залежності від результатів кожна конференція буде мати більше чи менше представників на наступних турнірах.  Думаю якщо добре обміркувати всі деталі, це реально запропонувати адекватний алгоритм. 
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