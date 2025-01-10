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  4. Пихаленок рассказал о самом тяжелом моменте на сборах с Динамо
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 11:59 | Обновлено 10 января 2025, 12:00
315
1

Пихаленок рассказал о самом тяжелом моменте на сборах с Динамо

Полузащитник заявил, что не очень любит бегать без мяча

10 января 2025, 11:59 | Обновлено 10 января 2025, 12:00
315
1
Пихаленок рассказал о самом тяжелом моменте на сборах с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок признался, какой самый тяжелый момент на учебно-тренировочном собрании с киевским клубом.

- Какой период на собрании для тебя лично самый тяжелый?

– Думаю, как и для каждого футболиста, – это работа без мяча, бег по кругу. Для меня лично это тяжелее всего. Когда же работаешь с мячом, какой бы объем не давался, это все-таки другое.

Ранее Александр высказал свое мнение по поводу первого матча «Динамо» в 2025 году.

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Александр Пихаленок учебно-тренировочные сборы Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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