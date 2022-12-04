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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 17:00 | Обновлено 04 декабря 2022, 17:01
757
0

Франция – Польша. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу

04 декабря 2022, 17:00 | Обновлено 04 декабря 2022, 17:01
757
0
Франция – Польша. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Instagram. Килиан Мбаппе

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.

Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала

Франция – Польша – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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