Чемпионат мира04 декабря 2022, 17:00 | Обновлено 04 декабря 2022, 17:01
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Франция – Польша. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
04 декабря 2022, 17:00 | Обновлено 04 декабря 2022, 17:01
757
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В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».
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Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала
Франция – Польша – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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