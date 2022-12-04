ДЕШАМ: «Глядя на результат, очевидно, что у нас получается что-то хорошее»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Польши. Напомним, французы переиграли поляков со счетом 3:1 и прошли в четвертьфинал мундиаля.

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«Это было нелегко, потому что польская команда была хорошо организована, чтобы огорчить нас и пройти дальше. В перерыве мы поменяли несколько позиций и обрели некоторую сплоченность. Килиан Мбаппе способен решать многие проблемы.

С самого начала у нас есть единство, а глядя на результат, очевидно, что получается что-то хорошее. Это общая радость, у нас есть несколько дней на отдых. Мы будем наслаждаться временем с нашими семьей, как и планировали», – заявил Дешам.

Команда Франции в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет с победителем встречи Англия – Сенегал.