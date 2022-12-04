В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».

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Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала

Франция – Польша – 3:1

Голы: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 – Левандовски, 90+1 (пен.)

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Жиру, 44 мин.

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 74 мин.

ГОЛ! 3:0 Мбаппе, 90+1 мин.