Чемпионат мира04 декабря 2022, 19:30 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:07
12736
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Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
04 декабря 2022, 19:30 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:07
12736
0
В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».
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Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала
Франция – Польша – 3:1
Голы: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 – Левандовски, 90+1 (пен.)
Смотрите видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Жиру, 44 мин.
ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 74 мин.
ГОЛ! 3:0 Мбаппе, 90+1 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Польша).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
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