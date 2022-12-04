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Чемпионат мира
Франция
04.12.2022, FT 3 : 1
Польша
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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 19:30 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:07
12736
0

Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу

04 декабря 2022, 19:30 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:07
12736
0
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Instagram. Килиан Мбаппе

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию игры.

Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала

Франция – Польша – 3:1

Голы: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 – Левандовски, 90+1 (пен.)

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Жиру, 44 мин.

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 74 мин.

ГОЛ! 3:0 Мбаппе, 90+1 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Польша).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
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Источник Sport.ua
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