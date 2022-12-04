Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022

Плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре уже успел набрать определенные обороты, и накануне мы узнали первую пару команд-участниц четвертьфинального раунда. Попасть в безусловно почетную кампанию сборных Нидерландов и Аргентины могли только мечтать футболисты из Франции и Польши, которые своей игрой на поле стадиона «Эль-Тумама» в Дохе открывали очередной день международного первенства.

Действующие чемпионы мира подтвердили собственное реноме и амбиции по защите титула победой в квартете D, для завоевания которой им хватило всего два стартовых поединка против Австралии и Дании, и уже матч заключительного тура группового этапа против Туниса «Les Bleus» могли проводить резервным составом, и в итоги стали соавторами небольшой сенсации, уступив с минимальным счетом (0:1).

В то же время коллектив Чеслава Михневича мог только надеяться на спокойную жизнь в группе C, в которой они сумели переиграть только реактивную Саудовскую Аравию, тогда как с Мексикой «бело-красные» сыграли в тяжелую безголевую ничью, а затем проиграли в заключительном туре аргентинцам. Однако в итоге праздник был именно на улицах соседней страны, правда, потом они взглянули на следующего соперника, и стало немного не по себе.

Достойное сопротивление оказали поляки более именитому противнику в первом тайме отчетной встречи, хотя и по большому счету оправдались предположения о том, что команда Михневича сыграет от глубины защиты вторым номером. Однако, в отличие от матча против Аргентины, это была не только защита исключительно ради самого факта защиты. «Бело-красные» еще и успевали прессинговать на чужой половине поля, и несколько раз даже вплотную успели подойти к забитому мячу.

Что и говорить, если подавляющую часть своих моментов к перерыву Франция имела исключительно в виде выстрелов из-за пределов штрафной, тогда как у Польши был сумасшедший шанс незадолго до перерыва, когда только Льорис и Варан на линии ворот сумели уберечь команду от существенных проблем под время ударов Зелински и Камински.

Однако количественное преимущество Франции по всем остальным игровым показателям наконец завершилось забитым мячом, до чего в первом тайме не сумели дойти соперники. Мбаппе на 44 минуте сыграл на левый фланг штрафной на Жиру, а тот сразу перевел мяч под дальнюю штангу. Много раз и до этого мяч подобным образом направлялся к владениям Щесны, однако лишь в этом случае голкипер и защитники не справились с передачей на обострение. Последствия были не из приятных, мягко говоря.

Уже с самого начала второго тайма французы начали настолько мощно давить на своих соперников, что можно было исключительно похвалить поляков за то, что они продержались хоть какой-то отрезок игрового времени без второго пропущенного мяча. Он все же случился чуть позже, на 75 минуте, однако до своего сумасшедшему по силе исполнения выстрела с левого фланга штрафной в ближний верхний угол Килиан Мбаппе упустил еще несколько неплохих моментов.

После этого борьбы как таковой уже не было – команда Дешама уверенно доводила игру до финального свистка, во время чего еще и третий мяч успела положить усилия того самого Мбаппе, который пробил на этот раз в противоположную сторону ворот Щесны. Но и на очередном результативном действии младшего в истории автора восьми и более голов на мундиалях этот матч не остановился.

Под занавес компенсированного времени подача от Гросицки с левого фланга нашла руку Упамекано, за что бригада арбитров чуть позже назначила пенальти, просмотрев момент на VAR. Левандовски подошел к отметке, и с чудаковатым разбегом с первой попытки не пробил Льориса ударом по центру ворот. Однако кто-то из французов рано забежал в штрафную, так что удар пришлось выполнять снова, и на этот раз выстрел в левый нижний угол оказался результативным. Жиру + Мбаппе + Левандовски, итоговый счет 3:1 – все, как сказал президент Франции Эмманюэль Макрон перед игрой. А он откуда знал?

Таким образом, место в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре от этой пары команд завоевала сборная Франции, тогда как для Польши международное первенство подошло к концу.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

Франция – Польша - 3:1

Жиру, 44, Мбаппе, 75, 90 – Левандовски, 90+9 (пен.)

Чуамени, 31 – Берешински, 47, Кэш, 88

Франция: Льорис – Т. Эрнандес, Упамекано, Варан, Кунде (Дисаси, 90+2) – Рабьо, Чуамени (Фофана, 66) – Мбаппе, Гризманн, Дембеле (Коман, 76) – Жиру (Тюрам, 76).

Польша: Щесны – Берешински, Кивер (Беднарек, ), Глик, Кэш – Крыховяк (Белик, 61) – Франковски (Гросицки, 86), С. Шимански (Милик, 65), Зелински, Камински (Залевски, 61) – Левандовски.

Арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла).

Стадион: «Эль-Тумама» (Доха, Катар).

Удары (в створ): 17 (8) – 12 (3)

Угловые: 7 – 1

Оффсайды: 2 – 1.

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