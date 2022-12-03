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Франция
04.12.2022 17:00 - : -
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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 19:08 | Обновлено 03 декабря 2022, 19:15
363
0

Франция – Польша. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Шанс для поляков войти в историю

03 декабря 2022, 19:08 | Обновлено 03 декабря 2022, 19:15
363
0
Франция – Польша. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 декабря, в Дохе на стадионе «Аль-Тумама», вместимостью 44 400 зрителей, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сойдутся сборные Франции и Польши. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Франция

Команда Дидье Дешама, как известно, являются действующим чемпионом мира. На мировую вершину она взошла в 2018 году, выиграв мундиаль, проходивший на московских болотах. Не лишним будет вспомнить, что 4 года назад на первой стадии плей-офф французы встречались с командой Аргентины и добились победы в довольно-таки результативной перестрелке – 4:3.

Нынче же в Катаре сборная Франции уверенно прошла групповую стадии. Она выиграла группу D, набрав 6 очков в трех матчах. В первом поединке ЧМ-2022 французы добились крупной волевой победы над Австралией – 4:1, после чего разобрались с Данией – 2:1.

Уже в статусе досрочного обладателя путевки в 1/8 финала французы вышли на игру 3-го тура с Тунисом и несколько шокировали, потерпев поражение со счетом 0:1. Единственным объяснением неудаче в матче с африканцами может быть лишь тот факт, что главный тренер Франции Дидье Дешам пошел на определенные кадровые перестановки, дав сыграть некоторым игрокам не из основы команды.

Польша

Сборная Польши не может похвастать убедительным выступлением в группе нынешнего мундиаля, что, впрочем, не помешало ей оказаться среди участников первого этапа нокаут-раунда. Она заняла второе место в квартете С, пропустив вперед себя лишь команду Аргентины.

В трех матчах поляки набрали 4 очка. Стартовали они с ничьей 0:0 во встрече с Мексикой, а затем со счетом 2:0 обыграли Саудовскую Аравию. Турнирная судьба Роберта Левандовски и Ко решилась в игре с Аргентиной в 3-м туре, а также в параллельном матче Саудовская Аравия – Мексика. Польская сборная уступила аргентинской 0:2, а мексиканцы, ведя также 2:0, под занавес умудрились пропустить и выиграли в итоге со счетом 2:1.

Как следствие, Аргентина выиграла группу С с шестью очками, Польша и Мексика набрали по 4, но у поляков оказались лучше дополнительные показатели (разница мячей 2:2 против 2:3 у Мексики).

Ориентировочные составы

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Камавинга, Рабьо, Тчуамени, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Польша: Щенсны – Кэш, Глик, Кивиор, Бережински, Зелински, Белик, Крыховяк, Франковски, Свидерски, Левандовски.

4 декабря

Франция Польша
Доха. «Аль-Тумама». 17:00
ТВ-трансляция – Суспильне
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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