В воскресенье, 4-го декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором сразятся Франция и Польша. Матч пройдет в Дохе (Катар), на поле стадиона «Эль-Тумама», начало в 17:00.

Действующие чемпионы мира спокойно преодолели групповой этап мундиаля-2022 в Катаре, оказавшись в итоге в плей-офф с первого места квартета D, где и так считались явными фаворитами. Однако теперь ставки повышаются, и больше команда Дидье Дешама не имеет права на ошибку, которую из вольности позволила себе в матче против Туниса несколькими днями ранее (0:1). Однако тогда французы развлекались резервным составом, а теперь ей будут противостоять футболисты из Польши, которые кое-как справились с группой с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией, но при этом обыграли только представителей Азии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Польша, за которой можно следить в украинской версии сайта.