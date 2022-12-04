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04 декабря 2022, 09:01 | Обновлено 04 декабря 2022, 09:41
268
0

Франция – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция ЧМ-2022

Смотрите 4 декабря матч 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре

04 декабря 2022, 09:01 | Обновлено 04 декабря 2022, 09:41
268
0
Франция – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Франции и Польши.

Игра Франция – Польша состоится в Дохе на стадионе «Аль-Тумама». Начало – в 17:00 по киевскому времени.

За сборную Франции могут сыграть

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм»).

Защитники: Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Бенжамен Павар («Бавария»), Аксель Дисаси («Монако»), Тео Эрнандес («Милан»), Люка Эрнандес («Бавария»), Уильям Салиба («Арсенал»), Жюль Кунде («Барселона»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Дайот Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Орельен Чуамени («Реал»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Маттео Гендузи («Марсель»), Юссуф Фофана («Монако»), Жордан Верету («Рома»).

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Карим Бензема («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Оливье Жиру («Милан»), Усман Дембеле («Барселона»), Кингсли Коман («Бавария»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Маркус Тюрам («Боруссия» М).

За сборную Польши могут сыграть

Вратари: Бартломей Дронговски («Специя»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Войцех Щенсны («Ювентус»).

Защитники: Ян Беднарек («Астон Вилла»), Камиль Глик («Беневенто»), Якуб Кивиор («Специя»), Артур Енджейчик («Легия»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Бартош Берешински («Сампдория»), Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Роберт Гумны («Аугсбург»), Пшемислав Франковски («Ланс»), Никола Залевски («Рома»).

Полузащитники: Кристян Белик («Бирмингем»), Гжегож Крыховьяк («Аль-Шабаб»), Себастьян Шиманьски («Фейеноорд»), Петр Зелински («Наполи»), Шимон Журковски («Фиорентина»), Дамьян Шимански (АЕК), Камил Гросицки («Погонь»), Якуб Каминьски («Вольфсбург»), Михал Скурась («Лех»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пьонтек («Салернитана»), Кароль Швидерски («Шарлотт»).

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Источник Sport.ua
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