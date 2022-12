Попытался оправдаться. Куртуа извинился перед болельщиками за вылет с ЧМ

В пятницу, 2 декабря, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Бельгии и Хорватии. Игра завершилась со счетом 0:0, а бельгийцы покинули этот Мундиаль.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа опубликовал пост в своем Twitter, где извинился перед болельщиками за неудачную игру своей сборной:

«Наш вылет с чемпионата мира все еще причиняет боль, и пройдет какое-то время, прежде чем это чувство уйдет. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и особенно Роберто Мартинеса за все это время вместе.

Мы просим прощения у всех болельщиков, которые всегда с нами. Мы можем только пообещать вам, что приложим все силы, чтобы попробовать еще раз. Спасибо вам за вашу поддержку».

