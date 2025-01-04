Шанс для Лунина. Куртуа не сыграет в следующем матче за Реал, это не травма

В понедельник, 6 января, мадридский «Реал» сыграет матч 1/16 финала Кубка Испании против клуба «Депортиво Минера».

Карло Анчелотти планирует большую ротацию в этом матче, несколько звездных футболистов «Реала» получат отдых и не будут присутствовать в заявке команды. В заявку на этот поединок не попадет и бельгийский вратарь Тибо Куртуа, а его место в воротах должен занять украинец Андрей Лунин, который последний раз играл в ноябре 2024 года.

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. Недавно Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.