Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Япония – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 21:27 | Обновлено 01 декабря 2022, 21:42
899
0

Япония – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата мира 2022

01 декабря 2022, 21:27 | Обновлено 01 декабря 2022, 21:42
899
0
Япония – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря проходит матч 3-го тура чемпионата мира 2022 в группе Е, в котором встречаются сборные Японии и Испании.

Команды играют на Khalifa International Stadium в Эр-Райане. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЧМ-2022. 3-й тур, 1 декабря

Группа E. 21:00 Япония – Испания

Япония – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Мората, 11 мин.

По теме:
ВИДЕО. Германия быстро забила гол в ворота Коста-Рики
Коста-Рика - Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Все шло мимо. Лукаку не реализовал 4 голевых момента за один тайм
сборная Испании по футболу сборная Японии по футболу ЧМ-2022 по футболу Япония - Испания видео голов и обзор Альваро Мората
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорватия – Бельгия – 0:0. Кошмарный сон Лукаку. Обзор матча
Футбол | 01 декабря 2022, 19:46 2
Хорватия – Бельгия – 0:0. Кошмарный сон Лукаку. Обзор матча
Хорватия – Бельгия – 0:0. Кошмарный сон Лукаку. Обзор матча

Обзор матча третьего тура ЧМ-2022

Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Футбол | 30 ноября 2022, 22:59 42
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре

Лионель Месси и Ко уверенно обыграли Роберта Левандовски со товарищи

На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
Футбол | 01.12.2022, 00:05
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
Ястремская проиграла польке на турнире в Андорре
Теннис | 01.12.2022, 17:20
Ястремская проиграла польке на турнире в Андорре
Ястремская проиграла польке на турнире в Андорре
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Футбол | 30.11.2022, 21:55
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
30.11.2022, 23:59
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.12.2022, 03:45
Биатлон
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
01.12.2022, 15:00 3
Бокс
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
29.11.2022, 22:17 3
Футбол
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
29.11.2022, 23:48 8
Теннис
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
01.12.2022, 10:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности