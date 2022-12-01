1 декабря проходит матч 3-го тура чемпионата мира 2022 в группе Е, в котором встречаются сборные Японии и Испании.

Команды играют на Khalifa International Stadium в Эр-Райане. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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ЧМ-2022. 3-й тур, 1 декабря

Группа E. 21:00 Япония – Испания

Япония – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Мората, 11 мин.