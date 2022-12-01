Чемпионат мира01 декабря 2022, 21:27 | Обновлено 01 декабря 2022, 21:42
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Япония – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата мира 2022
01 декабря 2022, 21:27 | Обновлено 01 декабря 2022, 21:42
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1 декабря проходит матч 3-го тура чемпионата мира 2022 в группе Е, в котором встречаются сборные Японии и Испании.
Команды играют на Khalifa International Stadium в Эр-Райане. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
ЧМ-2022. 3-й тур, 1 декабря
Группа E. 21:00 Япония – Испания
Япония – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Мората, 11 мин.
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