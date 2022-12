Играют грубо. Саудовская Аравия установила интересный антирекорд на ЧМ

В среду, 30 ноября, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Мексики и Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.

В этом матче саудовцы заработали 6 желтых карточек, а общее количество горчичников на групповом этапе у игроков Саудовской Аравии составило 14 карточек. Ни одна из сборных на предыдущих чемпионатах мира не имела такого показателя по итогам групповой стадии.

Отметим, что Саудовская Аравия заняла четвертое место в квартете с 3 очками, которые она набрала в противостоянии с Аргентиной в первом туре.

