«В футболе нет места насилию». Инфантино – об инциденте в Гондурасе
Инфантино призвал соответствующие органы разобраться с инцидентом
16 ноября в 04:00 состоялся первый матч 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ между сборными Гондураса и Мексики. После финального свистка наставник сборной Мексики Хавьер Агирре вышел на поле. Болельщики с трибун стадиона начали бросать разные предметы на поле. В Агирре прилетела банка, разбившая наставнику голову.
Президент ФИФА Джанни Инфантино у себя в социальных сетях прокомментировал этот инцидент:
«Я был шокирован и расстроен, увидев ужасный инцидент, когда предмет попал в тренера Мексики Хавьера Агирре в конце матча против Гондураса.
В футболе нет места насилию ни на поле, ни вне его. Подобным инцидентам не место в нашем спорте или обществе. В футболе все без исключения игроки, тренеры, судьи и болельщики должны иметь необходимую безопасность, чтобы наслаждаться нашим спортом. Я призываю соответствующие органы обеспечить соблюдение этого принципа на всех уровнях».
КОНКАКАФ приступила к расследованию этого эпизода. Как сообщает Marca, сборной Гондураса грозит спортивное наказание.
La agresión a Javier Aguirre ha provocado la intervención del presidente de la FIFA 💥https://t.co/omo1kEqLwD— MARCA (@marca) November 17, 2024
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