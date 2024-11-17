«В футболе нет места насилию». Инфантино – об инциденте в Гондурасе

16 ноября в 04:00 состоялся первый матч 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ между сборными Гондураса и Мексики. После финального свистка наставник сборной Мексики Хавьер Агирре вышел на поле. Болельщики с трибун стадиона начали бросать разные предметы на поле. В Агирре прилетела банка, разбившая наставнику голову.

Президент ФИФА Джанни Инфантино у себя в социальных сетях прокомментировал этот инцидент:

«Я был шокирован и расстроен, увидев ужасный инцидент, когда предмет попал в тренера Мексики Хавьера Агирре в конце матча против Гондураса.

В футболе нет места насилию ни на поле, ни вне его. Подобным инцидентам не место в нашем спорте или обществе. В футболе все без исключения игроки, тренеры, судьи и болельщики должны иметь необходимую безопасность, чтобы наслаждаться нашим спортом. Я призываю соответствующие органы обеспечить соблюдение этого принципа на всех уровнях».

КОНКАКАФ приступила к расследованию этого эпизода. Как сообщает Marca, сборной Гондураса грозит спортивное наказание.