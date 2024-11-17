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17 ноября 2024, 21:46 | Обновлено 17 ноября 2024, 22:00
776
8

«В футболе нет места насилию». Инфантино – об инциденте в Гондурасе

Инфантино призвал соответствующие органы разобраться с инцидентом

17 ноября 2024, 21:46 | Обновлено 17 ноября 2024, 22:00
776
8
«В футболе нет места насилию». Инфантино – об инциденте в Гондурасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

16 ноября в 04:00 состоялся первый матч 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ между сборными Гондураса и Мексики. После финального свистка наставник сборной Мексики Хавьер Агирре вышел на поле. Болельщики с трибун стадиона начали бросать разные предметы на поле. В Агирре прилетела банка, разбившая наставнику голову.

Президент ФИФА Джанни Инфантино у себя в социальных сетях прокомментировал этот инцидент:

«Я был шокирован и расстроен, увидев ужасный инцидент, когда предмет попал в тренера Мексики Хавьера Агирре в конце матча против Гондураса.

В футболе нет места насилию ни на поле, ни вне его. Подобным инцидентам не место в нашем спорте или обществе. В футболе все без исключения игроки, тренеры, судьи и болельщики должны иметь необходимую безопасность, чтобы наслаждаться нашим спортом. Я призываю соответствующие органы обеспечить соблюдение этого принципа на всех уровнях».

КОНКАКАФ приступила к расследованию этого эпизода. Как сообщает Marca, сборной Гондураса грозит спортивное наказание.

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Джанни Инфантино ФИФА сборная Мексики по футболу сборная Гондураса по футболу Лига наций КОНКАКАФ Хавьер Агирре
Іван Распутін Источник: Marca
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Комментарии 8
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Володимир Деркач
Цікаво,що свого часу війна поміж Сальвадором на Гондурасом розпочалася саме після безчинств на футбольному матчі збірних. P.s. Добре, що тут Мексика  
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+3
GloryUkraine
Банка це дуже серйозно тому, що це насильство, а перерва матчу через повітряну тривогу це політична фуйня, а спорт, як ми всі знаємо, поза політикою.
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+3
mastorent
зато хабари брать - места хоть жопой жуй. да, макаринник вороватый?
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+2
Игорь Нестеренко
За такий фейл мексиканець ще легко відбувся! За такі речі потрібно відповідати більш серйозно
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0
apepa
что скажет Инфантино когда я брошу банку в голову ублюдку суркису?? Та мне пофиг что он скажет. Главное разбить башку этой кацапской тварюке! Может меня наградят даже потом...
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-3
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