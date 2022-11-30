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Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 05:40 |
107
0

Динамо – Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

30 ноября 2022, 05:40 |
107
0
Динамо – Металлист. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В среду, 30 ноября, состоится перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом». Игра пройдет на стадионе имени В. Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Из-за загруженности «Динамо» в еврокубках, матч был перенесен. Все начали хвалить киевский клуб после того, как из дна турнирной таблицы УПЛ команда пробилась в первую четверку, но затем последовали странные нули с «Металлистом 1925». Сейчас у киевлян равное количество очков с луганской «Зарей», да и «Шахтер» опережает только на 3 пункта.

Харьковский «Металлист» находится на 10 месте, при победе может стать даже временно шестым и минимум седьмым. Скачек будет приятным, а он более чем реален, так как «Динамо» далеко не самая стабильная команда. Правда, нельзя не отметить тот факт, что харьковчане не выигрывают уже семь матчей подряд, в которых забили только 3 гола и то, 2 из которых отгрузили «Заре».

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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