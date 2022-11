В матче 14-го тура чемпионата Испании «Атлетик» дома обыграл «Вальядолид» со счетом 3:0.

У команды Бильбао дважды забил Горка Гурусета, еще один раз отличился Даниэль Вивиан.

«Атлетик» набрал 24 очка и вошел в топ-4 Ла Лиги. «Вальядолид» замыкает топ-десятку (17 очков.

Ла Лига. 14-й тур, 8 ноября

Атлетик Бильбао – Вальядолид – 3:0

Голы: Гурусета, 19, 51, Вивиан, 78.

FULL-TIME I Athletic see out 2022 at San Mamés with a comprehensive victory. A brace from @GorkaGuru9 plus a @danivivian5 header ensure a perfect night for Los Leones.



👏 Great work, lads!#AthleticRealValladolid #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/VsHw8hMTQo