Дубль Салаха. Ливерпуль на выезде нанес поражение Тоттенхэму

В матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

Дубль для «Ливерпуля» в первом тайме оформил форвард Мохамед Салах. У «шпор» во второй половине игры отличился Гарри Кейн.

«Ливерпуль» набрал 19 очков и поднялся на 8-е место в АПЛ, у «Тоттенхэма» сейчас 4-я позиция (26 очков).

Премьер-лига. 15-й тур, 6 ноября

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2

Голы: Кейн, 70 – Салах, 11, 40.

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон (Доэрти, 68), Дайер, Дэвис, Лангле, Сессеньон (Кулушевски, 68), Хейбьерг, Бентанкур, Биссума (Лукас Моура, 88), Перишич, Кейн.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Эллиотт (Хендерсон, 74), Тьяго Алькантара, Фабиньо, Фирмино (Джонс, 74), Салах (Окслейд-Чемберлен, 90), Нуньес (Гомес, 87).

Предупреждение: Конте (71).

A big three points in the capital 👊 pic.twitter.com/JCLmiv2Lym

We fought hard, but the visitors take the points. pic.twitter.com/4dKP65uEfa