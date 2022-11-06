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Тоттенхэм
06.11.2022, FT 1 : 2
Ливерпуль
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06 ноября 2022, 20:39 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:59
596
1

Дубль Салаха. Ливерпуль на выезде нанес поражение Тоттенхэму

«Ливерпуль» набрал 19 очков и поднялся на 8-е место в АПЛ

06 ноября 2022, 20:39 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:59
596
1
Дубль Салаха. Ливерпуль на выезде нанес поражение Тоттенхэму
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

Дубль для «Ливерпуля» в первом тайме оформил форвард Мохамед Салах. У «шпор» во второй половине игры отличился Гарри Кейн.

«Ливерпуль» набрал 19 очков и поднялся на 8-е место в АПЛ, у «Тоттенхэма» сейчас 4-я позиция (26 очков).

Премьер-лига. 15-й тур, 6 ноября

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2

Голы: Кейн, 70 – Салах, 11, 40.

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон (Доэрти, 68), Дайер, Дэвис, Лангле, Сессеньон (Кулушевски, 68), Хейбьерг, Бентанкур, Биссума (Лукас Моура, 88), Перишич, Кейн.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Эллиотт (Хендерсон, 74), Тьяго Алькантара, Фабиньо, Фирмино (Джонс, 74), Салах (Окслейд-Чемберлен, 90), Нуньес (Гомес, 87).

Предупреждение: Конте (71).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Проснулись після помилки Даєра і 2го голу,а в 2му таймі не дотиснули,Лівер в цьому сезоні поки що ніякий,сьогодні йому повезло,а Тотему ні.
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