Дубль Салаха. Ливерпуль на выезде нанес поражение Тоттенхэму
«Ливерпуль» набрал 19 очков и поднялся на 8-е место в АПЛ
В матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.
Дубль для «Ливерпуля» в первом тайме оформил форвард Мохамед Салах. У «шпор» во второй половине игры отличился Гарри Кейн.
«Ливерпуль» набрал 19 очков и поднялся на 8-е место в АПЛ, у «Тоттенхэма» сейчас 4-я позиция (26 очков).
Премьер-лига. 15-й тур, 6 ноября
Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2
Голы: Кейн, 70 – Салах, 11, 40.
Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон (Доэрти, 68), Дайер, Дэвис, Лангле, Сессеньон (Кулушевски, 68), Хейбьерг, Бентанкур, Биссума (Лукас Моура, 88), Перишич, Кейн.
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Эллиотт (Хендерсон, 74), Тьяго Алькантара, Фабиньо, Фирмино (Джонс, 74), Салах (Окслейд-Чемберлен, 90), Нуньес (Гомес, 87).
Предупреждение: Конте (71).
A big three points in the capital 👊 pic.twitter.com/JCLmiv2Lym— Liverpool FC (@LFC) November 6, 2022
We fought hard, but the visitors take the points. pic.twitter.com/4dKP65uEfa— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 6, 2022
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