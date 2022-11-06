В воскресенье, 6 ноября, состоится поединок 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе «Тоттенхэм Хотспур» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

Тоттенхэм

По итогам прошлого сезона «шпоры» сумели занять четвертое место в турнирной таблице АПЛ, опередив лондонский «Арсенал» в самой концовке чемпионата. До бронзовых медалей команде Антонио Конте не хватило всего лишь одного очка, но если учесть, как все складывалось, то результатом болельщики клуба могут быть довольны.

«Тоттенхэм» забрал последнюю для Англии путевку в Лигу чемпионов, вернувшись в престижнейший еврокубковый турнир после двух лет простоя. В новом сезоне АПЛ «шпоры» набрали в сумме 26 очков за 13 сыгранных поединков. С ними подопечные Конте занимают третью строчку чемпионата. На этой неделе «Тоттенхэм» с первого места вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа завершила прошлый сезон, выиграв лишь один утешительный трофей – Кубок Англии. В чемпионской гонке АПЛ мерсисайдцы проиграли «Манчестер Сити», а в Лиге чемпионов уступили в финальном поединке мадридскому «Реалу» (0:1). Впрочем, завоевание серебряных медалей в сильнейшей лиге планеты – тоже немалое достижение.

Нынешний сезон «Ливерпуль» начал неудачно, умудрившись восемь раз в двенадцати сыгранных матчах потерять очки. С 16 баллами в активе «красные» занимают 9 место и отстают от лондонского «Арсенала», который единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата АПЛ, на 15 очков. «Красные» также вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, но со второй строчки.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Санчез, Ленгле, Сессеньон, Перишич, Бентанкур, Хейбьерг, Биссума, Лукас Моура, Кейн.

«Ливерпуль»: Алиссон – Цимикас, Гомез, Ван Дейк, Конате, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Салах, Нуньез, Фирмино.

6 ноября, воскресенье