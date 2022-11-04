Англия04 ноября 2022, 09:55 | Обновлено 04 ноября 2022, 10:17
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Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 ноября в 18:30 поединок 15-го тура чемпионата АПЛ
04 ноября 2022, 09:55 | Обновлено 04 ноября 2022, 10:17
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В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 15-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль».
Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
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