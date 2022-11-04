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Англия
04 ноября 2022, 09:55 | Обновлено 04 ноября 2022, 10:17
104
0

Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 ноября в 18:30 поединок 15-го тура чемпионата АПЛ

04 ноября 2022, 09:55 | Обновлено 04 ноября 2022, 10:17
104
0
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 15-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

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Источник Sport.ua
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