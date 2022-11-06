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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
06.11.2022, FT 1 : 2
Ливерпуль
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Англия
06 ноября 2022, 21:41 | Обновлено 06 ноября 2022, 21:49
554
0

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2. Двойка от Салаха. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ

06 ноября 2022, 21:41 | Обновлено 06 ноября 2022, 21:49
554
0
Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2. Двойка от Салаха. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» добился в Лондоне победы над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

Английская Премьер-лига. 15-й тур

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2

Голы: Салах, 11 (0:1). Салах, 40 (0:2). Кейн, 70 (1:2).

Видеообзор матча

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Тоттенхэм Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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