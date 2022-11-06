Англия06 ноября 2022, 21:41 | Обновлено 06 ноября 2022, 21:49
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Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2. Двойка от Салаха. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ
06 ноября 2022, 21:41 | Обновлено 06 ноября 2022, 21:49
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В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» добился в Лондоне победы над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.
Английская Премьер-лига. 15-й тур
Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2
Голы: Салах, 11 (0:1). Салах, 40 (0:2). Кейн, 70 (1:2).
Видеообзор матча
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