В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» добился в Лондоне победы над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

Английская Премьер-лига. 15-й тур

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2

Голы: Салах, 11 (0:1). Салах, 40 (0:2). Кейн, 70 (1:2).

Видеообзор матча