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26 октября 2022, 14:34 |
1169
2

Источник: Босния и Герцеговина отказалась от матча с россией

Скандальный товарищеский поединок не состоится

26 октября 2022, 14:34 |
1169
2
Источник: Босния и Герцеговина отказалась от матча с россией
Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Боснии и Герцеговины отказалась от проведения скандального товарищеского матча против россии. Об этом сообщают местные СМИ.

Вместо этого 17 ноября сборная Боснии и Герцеговины сыграет в Дубае против Марокко. Официально об этом решение пока не объявили.

Напомним, о проведении матча против россии в Боснии и Герцеговине объявили 9 сентября. Эта новость вызвала крайне негативную реакцию в мировой общественности, а также среди самих игроков боснийской сборной.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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GloryUkraine
З рашистами  ні мадяри, ні серби і що дуже дивно, навіть бульбо-фашисти грати не збираються.
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Злий Глобинець
От, таки хтось їх врозумив! Правильно зробили. Марокканці набагато крутіші і майстерніші п'яних рашистів.
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