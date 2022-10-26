Источник: Босния и Герцеговина отказалась от матча с россией
Скандальный товарищеский поединок не состоится
Федерация футбола Боснии и Герцеговины отказалась от проведения скандального товарищеского матча против россии. Об этом сообщают местные СМИ.
Вместо этого 17 ноября сборная Боснии и Герцеговины сыграет в Дубае против Марокко. Официально об этом решение пока не объявили.
Напомним, о проведении матча против россии в Боснии и Герцеговине объявили 9 сентября. Эта новость вызвала крайне негативную реакцию в мировой общественности, а также среди самих игроков боснийской сборной.
Instead of playing Russia, we will play Morocco in Dubai on 17 November.— BiHfootball (@BiHFootball) October 26, 2022
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