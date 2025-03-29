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Украина. Первая лига
29 марта 2025, 16:21 |
82
0

Завершили сборы победой. СК Полтава обыграла Олимпию

СК «Полтава» продолжает подготовку ко второй части сезона

29 марта 2025, 16:21 |
82
0
Завершили сборы победой. СК Полтава обыграла Олимпию
СК Полтава

СК «Полтава» очередной этап учебно-тренировочных сборов завершила спаррингом с «Олимпией». Соперник полтавского клуба выступает в чемпионате Украины среди любителей.

С первых минут игроки СК «Полтава» завладели инициативой и вскоре открыли счет. Максим Марусич выиграл верховую борьбу в штрафной соперника и с не самой удобной позиции пробил в ближний угол ворот. Но в середине первого тайма гости сравняли счет. Эстефано Соболь ударом с отскоком от газона поразил цель.

После перерыва футболисты СК «Полтава» не сбавили натиска, и на 55-й минуте Дмитрий Щербак вывел свою команду вперед. А под занавес поединка Щербак в паре с Андреем Савенковым провели атаку на ворота соперника. Савенков сумел точно пробить, установив окончательный результат встречи.

Контрольный матч. 28 марта

СК «Полтава» – «Олимпия» – 3:1

Голы: Марусич, Щербак, Савенков – Соболь.

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Полтава учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Максим Марусич Дмитрий Щербак
Сергей Турчак Источник: СК Полтава
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