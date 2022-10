ВИДЕО. Гонсало Игуаин сыграл последний матч в профессиональной карьере

Форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин сыграл прощальный матч.

В матче 1/8 финала плей-офф МЛС его команда уступила «Нью-Йорк Сити» со счетом 0:3, досрочно завершив сезон. 34-летний аргентинский нападающий ранее заявил, что этот сезон станет для него последним в карьере.

Профессиональная карьера Игуаина началась в 2005 году в «Ривер Плейт». Также легендарный форвард выступал за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан», «Челси» и «Интер Майами».

В период с 2009 по 2018 годы провел 75 матчей и забил 31 гол в составе сборной Аргентины.

What an incredible career 👏



An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. 🇦🇷 pic.twitter.com/m99OiDKkun