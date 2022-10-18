ВИДЕО. Гонсало Игуаин сыграл последний матч в профессиональной карьере
34-летний аргентинский нападающий завершил карьеру
Форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин сыграл прощальный матч.
В матче 1/8 финала плей-офф МЛС его команда уступила «Нью-Йорк Сити» со счетом 0:3, досрочно завершив сезон. 34-летний аргентинский нападающий ранее заявил, что этот сезон станет для него последним в карьере.
Профессиональная карьера Игуаина началась в 2005 году в «Ривер Плейт». Также легендарный форвард выступал за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан», «Челси» и «Интер Майами».
В период с 2009 по 2018 годы провел 75 матчей и забил 31 гол в составе сборной Аргентины.
What an incredible career 👏— Major League Soccer (@MLS) October 18, 2022
An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. 🇦🇷 pic.twitter.com/m99OiDKkun
Обзор матча
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