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18 октября 2022, 07:25 | Обновлено 18 октября 2022, 07:57
421
0

ВИДЕО. Гонсало Игуаин сыграл последний матч в профессиональной карьере

34-летний аргентинский нападающий завершил карьеру

18 октября 2022, 07:25 | Обновлено 18 октября 2022, 07:57
421
0
ВИДЕО. Гонсало Игуаин сыграл последний матч в профессиональной карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Игуаин

Форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин сыграл прощальный матч.

В матче 1/8 финала плей-офф МЛС его команда уступила «Нью-Йорк Сити» со счетом 0:3, досрочно завершив сезон. 34-летний аргентинский нападающий ранее заявил, что этот сезон станет для него последним в карьере.

Профессиональная карьера Игуаина началась в 2005 году в «Ривер Плейт». Также легендарный форвард выступал за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан», «Челси» и «Интер Майами».

В период с 2009 по 2018 годы провел 75 матчей и забил 31 гол в составе сборной Аргентины.

Обзор матча

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Гонсало Игуаин завершение карьеры Интер Майами видео Нью-Йорк Сити MLS
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