ОФИЦИАЛЬНО. Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце сезона
Аргентинский форвард повесит бутсы на гвоздь
Форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин объявил о решении завершить карьеру в конце сезона. 34-летний аргентинский форвард не сдержал слез на пресс-конференции, во время которой объявил о своем решении.
Профессиональная карьеру Игуаина началась в 2005 году в «Ривер Плейт». Также легендарный форвард выступал за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан», «Челси» и «Интер Майами».
В период с 2009 по 2018 годы провел 75 матчей и забил 31 гол в составе сборной Аргентины.
Gonzalo Higuaín got emotional announcing his retirement from professional football 🥺 pic.twitter.com/OKtgV4gJop— ESPN FC (@ESPNFC) October 3, 2022
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