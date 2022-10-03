Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце сезона
Другие новости
03 октября 2022, 20:20 |
883
2

ОФИЦИАЛЬНО. Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце сезона

Аргентинский форвард повесит бутсы на гвоздь

03 октября 2022, 20:20 |
883
2
ОФИЦИАЛЬНО. Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Игуаин

Форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин объявил о решении завершить карьеру в конце сезона. 34-летний аргентинский форвард не сдержал слез на пресс-конференции, во время которой объявил о своем решении.

Профессиональная карьеру Игуаина началась в 2005 году в «Ривер Плейт». Также легендарный форвард выступал за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан», «Челси» и «Интер Майами».

В период с 2009 по 2018 годы провел 75 матчей и забил 31 гол в составе сборной Аргентины.

По теме:
ФОТО. Сестры Киченок получили парный трофей в гостеприимном Таллинне
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
UFC. Янь Сяонань победила Маккензи Дерн в главном поединке вечера
Гонсало Игуаин Интер Майами завершение карьеры фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Идет зачистка. ВСУ освободили Боровую на Харьковщине
Война | 03 октября 2022, 17:57 2
Идет зачистка. ВСУ освободили Боровую на Харьковщине
Идет зачистка. ВСУ освободили Боровую на Харьковщине

Большая часть Боровской территориальной громады – под контролем ВСУ

ВИДЕО. Лунин провалился, у Миная форвард, ставим на Лестер
Футбол | 03 октября 2022, 19:00 0
ВИДЕО. Лунин провалился, у Миная форвард, ставим на Лестер
ВИДЕО. Лунин провалился, у Миная форвард, ставим на Лестер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Футбол | 02.10.2022, 23:59
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера
Футбол | 03.10.2022, 16:38
Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера
Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера
ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны
Футбол | 02.10.2022, 23:30
ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны
ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
это тот что говорил что закончит если днепр маркевича не пройдут
Ответить
+1
Juzik
Вообще пофиг...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
02.10.2022, 18:25
Авто/мото
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
02.10.2022, 20:12 19
Футбол
Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
03.10.2022, 00:23
Война
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
02.10.2022, 18:30 6
Теннис
ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
01.10.2022, 17:16 1
Футбол
Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
03.10.2022, 08:59 76
Футбол
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
01.10.2022, 19:04 48
Футбол
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
01.10.2022, 23:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности