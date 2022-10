ОФИЦИАЛЬНО. Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце сезона

Форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин объявил о решении завершить карьеру в конце сезона. 34-летний аргентинский форвард не сдержал слез на пресс-конференции, во время которой объявил о своем решении.

Профессиональная карьеру Игуаина началась в 2005 году в «Ривер Плейт». Также легендарный форвард выступал за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан», «Челси» и «Интер Майами».

В период с 2009 по 2018 годы провел 75 матчей и забил 31 гол в составе сборной Аргентины.

Gonzalo Higuaín got emotional announcing his retirement from professional football 🥺 pic.twitter.com/OKtgV4gJop