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  4. Остапенко вместо Ястремской. Саша Баин начал работать с латвийкой
WTA
16 октября 2022, 13:46 | Обновлено 16 октября 2022, 14:15
357
1

Остапенко вместо Ястремской. Саша Баин начал работать с латвийкой

Во второй раз немецкому тренеру не удалось ничего достичь с украинкой

16 октября 2022, 13:46 | Обновлено 16 октября 2022, 14:15
357
1
Остапенко вместо Ястремской. Саша Баин начал работать с латвийкой
Фейсбук Даяны Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, вероятно, завершила вторую попытку сотрудничества с Сашей Баином.

Немецкого тренера заприметили на турнире в Гвадалахаре с новой подопечной. Это 17-я ракетка мира Алена Остапенко.

Отметим, что в 2019-2020 годах Баин впервые работал с Ястремской, после US Open 2020 их пути разошлись. В конце августа этого года они вновь возобновили работу, но с тех пор Даяна выиграла всего один матч.

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Саша Баин Даяна Ястремская Алена Остапенко
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Spectra
Остапенко наверное ещё хуже чем Даяна по характеру, уверен что Саша там не задержится.
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