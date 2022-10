Остапенко вместо Ястремской. Саша Баин начал работать с латвийкой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, вероятно, завершила вторую попытку сотрудничества с Сашей Баином.

Немецкого тренера заприметили на турнире в Гвадалахаре с новой подопечной. Это 17-я ракетка мира Алена Остапенко.

Отметим, что в 2019-2020 годах Баин впервые работал с Ястремской, после US Open 2020 их пути разошлись. В конце августа этого года они вновь возобновили работу, но с тех пор Даяна выиграла всего один матч.

He is here in Guadalajara working with Penko. pic.twitter.com/I17o1wXSXj