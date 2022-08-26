ВИДЕО. Неожиданное возвращение. Ястремская снова начала работать с Баином
Что-то точно нужно было менять
Украинская теннисистка Даяна Ястремская возобновила тренировки с известным специалистом Сашей Баином.
Немецкий тренер помогает украинке готовиться к Открытому чемпионату США по теннису.
«Мы решили вместе играть US Open, а после него мы уже будем все четко обсуждать», – рассказала украинка.
Отметим, что в 2019 – 2020 годах Баин уже работал с Ястремской, но после US Open 2020 их пути разошлись.
Баин в последнее время тренировал экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову, но в июле они решили завершить сотрудничество.
.@D_Yastremska & @BigSascha #USOpen pic.twitter.com/dxAIHgpAu9— Ukrainian Tennis 🇺🇦 ENG (@ukrtennis_eng) August 25, 2022
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