ВИДЕО. Неожиданное возвращение. Ястремская снова начала работать с Баином

Украинская теннисистка Даяна Ястремская возобновила тренировки с известным специалистом Сашей Баином.

Немецкий тренер помогает украинке готовиться к Открытому чемпионату США по теннису.

«Мы решили вместе играть US Open, а после него мы уже будем все четко обсуждать», – рассказала украинка.

Отметим, что в 2019 – 2020 годах Баин уже работал с Ястремской, но после US Open 2020 их пути разошлись.

Баин в последнее время тренировал экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову, но в июле они решили завершить сотрудничество.