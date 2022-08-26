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WTA
26 августа 2022, 08:25 | Обновлено 26 августа 2022, 09:35
483
0

ВИДЕО. Неожиданное возвращение. Ястремская снова начала работать с Баином

Что-то точно нужно было менять

26 августа 2022, 08:25 | Обновлено 26 августа 2022, 09:35
483
0
ВИДЕО. Неожиданное возвращение. Ястремская снова начала работать с Баином
Getty Images/Global Images Ukraine. Саша Баин и Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская возобновила тренировки с известным специалистом Сашей Баином.

Немецкий тренер помогает украинке готовиться к Открытому чемпионату США по теннису.

«Мы решили вместе играть US Open, а после него мы уже будем все четко обсуждать», – рассказала украинка.

Отметим, что в 2019 – 2020 годах Баин уже работал с Ястремской, но после US Open 2020 их пути разошлись.

Баин в последнее время тренировал экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову, но в июле они решили завершить сотрудничество.

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Саша Баин Даяна Ястремская US Open 2022
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Источник Большой теннис Украины
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