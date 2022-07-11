WTA11 июля 2022, 20:06 |
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Экс-тренер Ястремской прекратил сотрудничество с Плишковой
Саша Баин больше не работает с экс-первой ракеткой мира
11 июля 2022, 20:06 |
276
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Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова прекратила сотрудничество со своим тренером Сашей Баиным. Об этом чешка сообщила в своих соцсетях.
Плишкова и Баин начали работать вместе перед стартом сезона 2021 года. В тот год Плишкова добралась до финалов Уимблдона, а также престижных турниров в Риме и Монреале.
Напомним, в 2019 – 2020 годах Баин работал с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.
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