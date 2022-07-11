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  4. Экс-тренер Ястремской прекратил сотрудничество с Плишковой
WTA
11 июля 2022, 20:06 |
276
0

Экс-тренер Ястремской прекратил сотрудничество с Плишковой

Саша Баин больше не работает с экс-первой ракеткой мира

11 июля 2022, 20:06 |
276
0
Экс-тренер Ястремской прекратил сотрудничество с Плишковой
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова прекратила сотрудничество со своим тренером Сашей Баиным. Об этом чешка сообщила в своих соцсетях.

Плишкова и Баин начали работать вместе перед стартом сезона 2021 года. В тот год Плишкова добралась до финалов Уимблдона, а также престижных турниров в Риме и Монреале.

Напомним, в 2019 – 2020 годах Баин работал с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

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Саша Баин Каролина Плишкова
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