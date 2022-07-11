Экс-тренер Ястремской прекратил сотрудничество с Плишковой

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова прекратила сотрудничество со своим тренером Сашей Баиным. Об этом чешка сообщила в своих соцсетях.

Плишкова и Баин начали работать вместе перед стартом сезона 2021 года. В тот год Плишкова добралась до финалов Уимблдона, а также престижных турниров в Риме и Монреале.

Напомним, в 2019 – 2020 годах Баин работал с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.