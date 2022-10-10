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10 октября 2022, 23:50 | Обновлено 10 октября 2022, 23:51
192
1

Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Кремлевский импотент обиделся из-за своего моста»

Экс-лидер украинского тенниса прокомментировал обстрел украинских городов рашистами

10 октября 2022, 23:50 | Обновлено 10 октября 2022, 23:51
192
1
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Кремлевский импотент обиделся из-за своего моста»
Instagram. Александр Долгополов

Экс-13 ракетка мира Александр Долгополов прокомментировал обстрел украинских городов российскими террористами:

«Кремлевский импотент обиделся из-за своего моста и не нашел ничего лучше, чем нападать на мирных жителей. Бедные русские на поле боя, они будут теми, кто заплатит».

Ранее Александр отправился на линию фронта.

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Александр Долгополов российско-украинская война Владимир Путин (х..ло) Twitter
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Andrey_1992
Слава Україні! Смерть російським фашистам!!!
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