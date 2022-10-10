Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Кремлевский импотент обиделся из-за своего моста»
Экс-лидер украинского тенниса прокомментировал обстрел украинских городов рашистами
Экс-13 ракетка мира Александр Долгополов прокомментировал обстрел украинских городов российскими террористами:
«Кремлевский импотент обиделся из-за своего моста и не нашел ничего лучше, чем нападать на мирных жителей. Бедные русские на поле боя, они будут теми, кто заплатит».
Ранее Александр отправился на линию фронта.
The kremlin impotent, got touchy after his bridge, and didn’t find he could do anything better, then attack civilians.— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) October 10, 2022
Poor russians on the battle field, they will be the ones paying🫡 pic.twitter.com/BaxpDfUopO
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