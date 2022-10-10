Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Кремлевский импотент обиделся из-за своего моста»

Экс-13 ракетка мира Александр Долгополов прокомментировал обстрел украинских городов российскими террористами:

«Кремлевский импотент обиделся из-за своего моста и не нашел ничего лучше, чем нападать на мирных жителей. Бедные русские на поле боя, они будут теми, кто заплатит».

Ранее Александр отправился на линию фронта.