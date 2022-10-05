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  4. Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
Украина
05 октября 2022, 20:55 |
1421
4

Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий

Александр Долгополов силен не только словом и талантом, но и духом

05 октября 2022, 20:55 |
1421
4
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
Instagram. Александр Долгополов

Экс-13 ракетка мира Александр Долгополов сообщил в своих социальных сетях, что отправляется в зону боевых действий, так как уже нет времени просто ждать:

«Друзья, как вы вероятно заметили, рашка третий раз за свою историю объявила могилизацию. Говорил это вначале, что надо использовать время если есть возможность для обучения, что это просто так не закончится. Тем, кто ничего не умел (как я к примеру), дали достаточно времени.

Больше оставаться в стороне не вижу возможности, несмотря на все ужасы, это исторический момент и не прощу себе, если не приму участие. Берегите себя и не забывайте о помощи, которая вам по силам. Слава Украине!».

Александр активно поддерживал ЗСУ и вступал в территориальную оборону.

Ранее Долгополов четко и ясно ответил Илону Маску на его «фантастическое» заявление на счет Крыма.

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Александр Долгополов российско-украинская война Instagram Twitter
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Maks23
Красавчик..
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+6
Stanislav Matusevych
Удачі Алексу і повернення з перемогою! Здається, він нарешті знайшов свій сенс життя, шкода, що за таких обставин.
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+5
Хутин Пуйло
Ого, респект
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+5
alvesh
Красень!
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+4
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