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04 октября 2022, 14:20 | Обновлено 04 октября 2022, 14:28
67
0

ДОЛГОПОЛОВ: «Это тотальная война, которая закончится только на поле боя»

Известный украинский теннисист ответил Илону Маску

04 октября 2022, 14:20 | Обновлено 04 октября 2022, 14:28
67
0
ДОЛГОПОЛОВ: «Это тотальная война, которая закончится только на поле боя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Экс-лидер украинского тенниса Александр Долгополов отреагировал на сообщение основателя и главы Tesla Inc. Илона Маска, который выдвинул идею передать в состав рф оккупированный украинский полуостров Крым, а также назвал победу Украины в войне маловероятной, поскольку у россии больше населения и проводится мобилизация.

«Со всем уважением, Илон, решать Украине, и я вполне уверен, что ни одно из этих условий не приемлемо для примерно 90+% украинцев после всего, что было сделано. Это тотальная война, которая окончится только на поле боя», - написал Долгополов.

К слову, миллиардер с начала войны поддерживал Украину. Его компания предоставила спутниковую связь Starlink, которая помогает получить интернет в труднодоступных уголках. Также он совершал несколько постов в твиттер в поддержку Украины.

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Александр Долгополов российско-украинская война Илон Маск
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